Поганий сімейний лікар – Українцям представили план дій у разі відмови отримати направлення

Аня Мартинюк 09 квітня 2021, 08:26

Якщо українця відмовляють у направленні на проходження безкоштовно Covid-тесту, вони все одно мають вихід.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 9 квітня, в МОЗ нагадали, що українці згідно наказу від 17.09.2020 № 2122 можуть безкоштовно пройти тест на коронавірус, якщо вони мають відповідні симптоми.

Якщо сімейний лікар не дав направлення на тестування, треба звернутися на гарячу лінію 0 800 60 20 1 та отримати інструкцію, що робити далі.