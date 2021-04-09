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Поганий сімейний лікар – Українцям представили план дій у разі відмови отримати направлення

Аня Мартинюк 09 квітня 2021, 08:26
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Поганий сімейний лікар – Українцям представили план дій у разі відмови отримати направлення

Якщо українця відмовляють у направленні на проходження безкоштовно Covid-тесту, вони все одно мають вихід.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 9 квітня, в МОЗ нагадали, що українці згідно наказу від 17.09.2020 № 2122 можуть безкоштовно пройти тест на коронавірус, якщо вони мають відповідні симптоми.

Якщо сімейний лікар не дав направлення на тестування, треба звернутися на гарячу лінію 0 800 60 20 1 та отримати інструкцію, що робити далі.

 

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