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Зеленський приїхав на передові позиції Донбасу

Аня Мартинюк 08 квітня 2021, 14:06
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Зеленський приїхав на передові позиції Донбасу

Ситуація на Донбасі загострюється.  

Новину передає «Преса України».

У прес-службі Офісу президента повідомили, що Володимир Зеленський відправився на Донбас, де відвідає передові позиції та поспілкується з українськими захисниками батьківщини. Він також висловив співчуття через загибель 23-річного бійця.

Як відомо, за останні два тижні ворог вбив 11 українських військових на Донбасі.  

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