Зеленський приїхав на передові позиції Донбасу

Ситуація на Донбасі загострюється.

Новину передає «Преса України».

У прес-службі Офісу президента повідомили, що Володимир Зеленський відправився на Донбас, де відвідає передові позиції та поспілкується з українськими захисниками батьківщини. Він також висловив співчуття через загибель 23-річного бійця.

As the Supreme Commander-in-Chief, I want to be with our soldiers in the tough times in #Donbas. Going to the locations of the escalation. R.I.P. to the 23-year-old soldier who was shot last night. Ukraine ???????? needs peace and will do everything for this