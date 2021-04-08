Зеленський приїхав на передові позиції Донбасу

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Ситуація на Донбасі загострюється.
Новину передає «Преса України».
У прес-службі Офісу президента повідомили, що Володимир Зеленський відправився на Донбас, де відвідає передові позиції та поспілкується з українськими захисниками батьківщини. Він також висловив співчуття через загибель 23-річного бійця.
As the Supreme Commander-in-Chief, I want to be with our soldiers in the tough times in #Donbas. Going to the locations of the escalation. R.I.P. to the 23-year-old soldier who was shot last night. Ukraine ???????? needs peace and will do everything for this— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) April 8, 2021
Як відомо, за останні два тижні ворог вбив 11 українських військових на Донбасі.
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