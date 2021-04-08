У Львові продовжили жорсткий локдаун

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Ситуація погіршується.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 8 квітня, стало відомо, що у Львові до 19 квітня продовжили жорсткий локдаун. Нагадаємо, посилені карантинні обмеження почали діяти з 19 березня.
Мер міста Андрій Садовий зазначив, що міська комісія з НС проведе моніторинг епідеміологічної ситуації. Так, згодом буде прийнято рішення щодо того, дозволяти літнім терасам працювати чи ні. А також непродовольчим ринкам та початковій школі.
Наразі обласні медустанови просять облаштувати додаткові ліжко-місця для пацієнтів з коронавірусом.
12:46: Більшість українців у побуті розмовляють російською мовою – опитування
11:31: В Австралії знайшли унікальний інструмент віком 35000 років
09:07: В Україні зафіксували різке збільшення кількості ковідних хворих
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