У Львові продовжили жорсткий локдаун

Аня Мартинюк 08 квітня 2021, 13:43

Ситуація погіршується.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 8 квітня, стало відомо, що у Львові до 19 квітня продовжили жорсткий локдаун. Нагадаємо, посилені карантинні обмеження почали діяти з 19 березня.

Мер міста Андрій Садовий зазначив, що міська комісія з НС проведе моніторинг епідеміологічної ситуації. Так, згодом буде прийнято рішення щодо того, дозволяти літнім терасам працювати чи ні. А також непродовольчим ринкам та початковій школі.

Наразі обласні медустанови просять облаштувати додаткові ліжко-місця для пацієнтів з коронавірусом.