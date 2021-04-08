РФ створює біля України великий військовий табір

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Всього в 170 кілометрах від української території.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 8 квітня, стало відомо, що у Воронезькій області РФ був створений величезний військовий табір. А саме всього в 170 кілометрах від кордону України.
У Conflict Intelligence Team (CIT) представили відповідні відеозаписи. Представник CIT Руслан Льовієв зазначив, що завдяки місцевим жителям було виявлено табір з важкою технікою. Він уточнив, що табір знаходиться на стадії формування.
Тим не менше, поле довжиною 3-4 км уже має кухню і польовий госпіталь.
«Тобто цілком реально техніці зробити марш-кидок (в сторону України - Ред.) за добу», - прокоментував Льовієв.
Раніше в РФ заявляли, що біля українського кордону проводятьсяя бойові стрільби танків і артилерії.
12:46: Більшість українців у побуті розмовляють російською мовою – опитування
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