РФ створює біля України великий військовий табір

Аня Мартинюк 08 квітня 2021, 13:17

Всього в 170 кілометрах від української території.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 8 квітня, стало відомо, що у Воронезькій області РФ був створений величезний військовий табір. А саме всього в 170 кілометрах від кордону України.

У Conflict Intelligence Team (CIT) представили відповідні відеозаписи. Представник CIT Руслан Льовієв зазначив, що завдяки місцевим жителям було виявлено табір з важкою технікою. Він уточнив, що табір знаходиться на стадії формування.

Тим не менше, поле довжиною 3-4 км уже має кухню і польовий госпіталь.

«Тобто цілком реально техніці зробити марш-кидок (в сторону України - Ред.) за добу», - прокоментував Льовієв.

Раніше в РФ заявляли, що біля українського кордону проводятьсяя бойові стрільби танків і артилерії.