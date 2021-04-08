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Опитування проводили серед 3000 громадян країни.
Новину передає «Преса України».
З'явилися результати нового соціального опитування, яке проводив центр «Соціальний моніторинг». Українців опитували в період з 24 по 39 березня. Вони відповідали на запитання, які стосуються української та російської мови.
Виявилось, що 51,3% респондентів у побуті розмовляють російською мовою. Виключно російською спілкуються 10,3%, переважно - 14,1%, в рівній мірі як українською, так і російською - 26,9% .
В опитуванні взяли участь 3000 респондентів.
12:46: Більшість українців у побуті розмовляють російською мовою – опитування
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