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Більшість українців у побуті розмовляють російською мовою – опитування

Аня Мартинюк 08 квітня 2021, 12:46
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Більшість українців у побуті розмовляють російською мовою – опитування

Опитування проводили серед 3000 громадян країни. 

Новину передає «Преса України».

З'явилися результати нового соціального опитування, яке проводив центр «Соціальний моніторинг». Українців опитували в період з 24 по 39 березня. Вони відповідали на запитання, які стосуються української та російської мови.

Виявилось, що 51,3% респондентів у побуті розмовляють російською мовою. Виключно російською спілкуються 10,3%, переважно - 14,1%, в рівній мірі як українською, так і російською - 26,9% .

В опитуванні взяли участь 3000 респондентів.

 

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