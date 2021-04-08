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Виконаний він з кістки кенгуру.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 8 квітня, стало відомо, що у віддаленій печері Ріві на півдні Кімберлі, Західна Австралія, археологи знайшли інструмент, якому 35000 років. Виконаний він з кістки кенгуру.
Нова знахідка змінює давні наукові уявлення про культуру аборигенів. Варто зазначити, що інструмент тепер один з найдавніших виявлених в Австралії. Раніше вважалося, що кісткові знаряддя цього віку приурочені до холодних південних районів Австралії та Тасманії.
11:31: В Австралії знайшли унікальний інструмент віком 35000 років
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