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В Австралії знайшли унікальний інструмент віком 35000 років

Аня Мартинюк 08 квітня 2021, 11:31
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В Австралії знайшли унікальний інструмент віком 35000 років

Виконаний він з кістки кенгуру. 

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 8 квітня, стало відомо, що у віддаленій печері Ріві на півдні Кімберлі, Західна Австралія, археологи знайшли інструмент, якому 35000 років. Виконаний він з кістки кенгуру.

Нова знахідка змінює давні наукові уявлення про культуру аборигенів.  Варто зазначити, що інструмент тепер один з найдавніших виявлених в Австралії. Раніше вважалося, що кісткові знаряддя цього віку приурочені до холодних південних районів Австралії та Тасманії.

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