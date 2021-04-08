Вітренко заявив, що не йде у відставку

Аня Мартинюк 08 квітня 2021, 10:56

Також з’явився коментар телеграм-каналу «Політика Країни».

Новину передає «Преса України».

Виконуючий обов'язки міністра енергетики Юрій Вітренко вирішив спростувати чутки про те, що він начебто йде у відставку. У прес-службі Міненерго повідомили, що нарікання з боку уряду, Офісу президента, міжнародних партнерів на роботу Міністерства енергетики мають маніпулятивний характер.

«Зараз я продовжую виконувати обов'язки міністра енергетики і готуюся до поїздки в складі офіційної української делегації в рамках зарубіжного візиту президента України, який запланований на найближчі дні», - додав Вітренко.

Тим часом у телеграм-каналі «Політика Країни» відзначили, що хоч Вітренко й спростував чутки, проте простір маневру у нього звужується все більше. Журналісти відзначили, що колишній побратим Вітренка Андрій Коболєв не дає розвернутися в газовій сфері.