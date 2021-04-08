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Глава МЗС Польщі терміново вирушив до України

Аня Мартинюк 08 квітня 2021, 10:17
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Глава МЗС Польщі терміново вирушив до України

Через загрози миру на кордонах.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 8 квітня, стало відомо, що  голова МЗС Польщі Збігнєв Рау терміново виїжджає в Україну. Він зустрінеться зі своїм українським колегою у зв’язку з активацією військ РФ біля українського кордону.

Про це повідомили у прес-службі МЗС Польщі. Як повідомлялось раніше, в кінці березня РФ почала перекидати свої війська до кордону з Україною. США, Канада, Литва, Польща і Велика Британія засудили дії Кремля.

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