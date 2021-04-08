Глава МЗС Польщі терміново вирушив до України

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Через загрози миру на кордонах.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 8 квітня, стало відомо, що голова МЗС Польщі Збігнєв Рау терміново виїжджає в Україну. Він зустрінеться зі своїм українським колегою у зв’язку з активацією військ РФ біля українського кордону.
Про це повідомили у прес-службі МЗС Польщі. Як повідомлялось раніше, в кінці березня РФ почала перекидати свої війська до кордону з Україною. США, Канада, Литва, Польща і Велика Британія засудили дії Кремля.
09:07: В Україні зафіксували різке збільшення кількості ковідних хворих
08:32: Степанов просить витратити «на коронавірус» ще декілька мільярдів
14:03: Українські чиновники задекларували біткоіни на 75 млрд грн
13:43: Нема необхідності вводити тотальний локдаун в Україні - Шмигаль
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