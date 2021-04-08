5 країн звинуватили Москву в ескалації щодо України

В Україні зафіксували різке збільшення кількості ковідних хворих 09:07
Степанов просить витратити «на коронавірус» ще декілька мільярдів 08:32
Українські чиновники задекларували біткоіни на 75 млрд грн 14:03
Нема необхідності вводити тотальний локдаун в Україні - Шмигаль 13:43
Антимонопольний комітет відреагував на захмарні ціни на таксі у Києві 10:51
Україна зайняла перше місце в Європі за кількістю летальних випадків від ковіду 10:16
Словаччина звинуватила РФ у продажі «не тієї» вакцини проти коронавірусу 09:43
Підтверджено зв’язок між вакциною AstraZeneca та тромбозом 13:46
Авіакатастрофа українського літака в Ірані – Визначено 10 винуватців трагедії 12:39
Степанов повідомив про дефіцит ліжок з кисневими апаратами 12:05
Хворій на коронавірус Лободі принесли нагороду прямо у ліжко 10:55
Це США, Канада, Литва, Польща і Велика Британія.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 8 квітня, стало відомо, що США, Канада, Литва, Польща і Велика Британія обговорили ситуацію в Україні. Представники міністерств оборони вищезгаданих країн підняли тему появи військ РФ біля кордонів України.
В результаті усі сторони звинуватили Москву в підриві процесу деескалації на Донбасі. У заяві Пентагону зазначено, що лідери 5 країн підтримують суверенітет, територіальну цілісність і євроатлантичні устремління України. наголошується також, що «дестабілізуючі дії Росії підривають деескалацію напруженості, досягнуту завдяки угоді за посередництва ОБСЄ від 27 липня 2020 року».
09:07: В Україні зафіксували різке збільшення кількості ковідних хворих
08:32: Степанов просить витратити «на коронавірус» ще декілька мільярдів
14:03: Українські чиновники задекларували біткоіни на 75 млрд грн
13:43: Нема необхідності вводити тотальний локдаун в Україні - Шмигаль
Тільки зареєстровані користувачі можуть лишати коментарі.