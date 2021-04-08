5 країн звинуватили Москву в ескалації щодо України

Аня Мартинюк 08 квітня 2021, 09:38

Це США, Канада, Литва, Польща і Велика Британія.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 8 квітня, стало відомо, що США, Канада, Литва, Польща і Велика Британія обговорили ситуацію в Україні. Представники міністерств оборони вищезгаданих країн підняли тему появи військ РФ біля кордонів України.

В результаті усі сторони звинуватили Москву в підриві процесу деескалації на Донбасі. У заяві Пентагону зазначено, що лідери 5 країн підтримують суверенітет, територіальну цілісність і євроатлантичні устремління України. наголошується також, що «дестабілізуючі дії Росії підривають деескалацію напруженості, досягнуту завдяки угоді за посередництва ОБСЄ від 27 липня 2020 року».