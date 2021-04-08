В Україні зафіксували різке збільшення кількості ковідних хворих

Аня Мартинюк 08 квітня 2021, 09:07

За добу понад 19 тисяч нових хворих.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 8 квітня, очільник МОЗ Максим Степанов повідомив, що за минулу добу в Україні 19 419 нових випадків захворювання на COVID-19. З них 766 дітей та 480 медпрацівників.

На жаль, 464 людини з коронавірусом померли. Одужали за добу 10 032 особи. Варто зазначити, що за добу було проведено 128 440 тестів на коронавірус.

19 419 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 08 квітня 2021 року. Зокрема,... Опубликовано Максим Степанов Среда, 7 апреля 2021 г.

За останню добу найбільша кількість нових хворих була зареєстрована у Києві – плюс 1886 осіб. За словами Степанова, також за добу 14 313 людей отримали вакцину проти короанвірусу.