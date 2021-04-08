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За добу понад 19 тисяч нових хворих.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 8 квітня, очільник МОЗ Максим Степанов повідомив, що за минулу добу в Україні 19 419 нових випадків захворювання на COVID-19. З них 766 дітей та 480 медпрацівників.
На жаль, 464 людини з коронавірусом померли. Одужали за добу 10 032 особи. Варто зазначити, що за добу було проведено 128 440 тестів на коронавірус.
19 419 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 08 квітня 2021 року. Зокрема,...Опубликовано Максим Степанов Среда, 7 апреля 2021 г.
За останню добу найбільша кількість нових хворих була зареєстрована у Києві – плюс 1886 осіб. За словами Степанова, також за добу 14 313 людей отримали вакцину проти короанвірусу.
09:07: В Україні зафіксували різке збільшення кількості ковідних хворих
08:32: Степанов просить витратити «на коронавірус» ще декілька мільярдів
14:03: Українські чиновники задекларували біткоіни на 75 млрд грн
13:43: Нема необхідності вводити тотальний локдаун в Україні - Шмигаль
10:51: Антимонопольний комітет відреагував на захмарні ціни на таксі у Києві
10:16: Україна зайняла перше місце в Європі за кількістю летальних випадків від ковіду
09:43: Словаччина звинуватила РФ у продажі «не тієї» вакцини проти коронавірусу
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