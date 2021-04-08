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Новину передає «Преса України».
Очільник МОЗ Максим Степанов зробив чергову гучну заяву. За його словами, для продовження закупівель вакцин від коронавірусу треба ще 6,5 мільярда гривень з держбюджету.
«Коли формували бюджет на 2021 рік, ми пропонували виділити на це 15,1 мільярда гривень, з них отримали 4 мільярди і чітко визначили, що при необхідності відразу будуть знайдені відповідні кошти для закупівлі додаткових доз вакцин. За нашими підрахунками ця потреба зараз становить приблизно 6,5 мільярда гривень», - заявив Степанов.
Раніше Степанов заявив, що у травні-червні відбудуться перші поставки вакцини Pfizer.
09:07: В Україні зафіксували різке збільшення кількості ковідних хворих
08:32: Степанов просить витратити «на коронавірус» ще декілька мільярдів
14:03: Українські чиновники задекларували біткоіни на 75 млрд грн
13:43: Нема необхідності вводити тотальний локдаун в Україні - Шмигаль
10:51: Антимонопольний комітет відреагував на захмарні ціни на таксі у Києві
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