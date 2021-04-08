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Степанов просить витратити «на коронавірус» ще декілька мільярдів

Аня Мартинюк 08 квітня 2021, 08:32
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Степанов просить витратити «на коронавірус» ще декілька мільярдів

Гроші пропонує брати платників податків. 

Новину передає «Преса України».

Очільник МОЗ Максим Степанов зробив чергову гучну заяву. За його словами, для продовження закупівель вакцин від коронавірусу треба ще 6,5 мільярда гривень з держбюджету.

«Коли формували бюджет на 2021 рік, ми пропонували виділити на це 15,1 мільярда гривень, з них отримали 4 мільярди і чітко визначили, що при необхідності відразу будуть знайдені відповідні кошти для закупівлі додаткових доз вакцин. За нашими підрахунками ця потреба зараз становить приблизно 6,5 мільярда гривень», - заявив Степанов.

Раніше Степанов заявив, що у травні-червні відбудуться перші поставки вакцини Pfizer.  

 

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