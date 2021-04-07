Українські чиновники задекларували біткоіни на 75 млрд грн

Аня Мартинюк 07 квітня 2021, 14:03

Стало відомо, скільки чиновників інвестували в криптовалюту.

Новину передає «Преса України».

Віце-прем'єр-міністр цифровий трансформації Михайло Федоров заявив, що у цьому році чиновники України задекларували 46 351 біткойн на 75 млрд грн.

«Або вони їх нафантазували, щоб потім виправдати свій кеш і відбілити гроші, або прогресивних і далекоглядних інвесторів у нас більше, ніж ми думали», - зазначив Федоров.

Так, 652 чиновника інвестували в криптовалюту.