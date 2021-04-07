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Стало відомо, скільки чиновників інвестували в криптовалюту.
Новину передає «Преса України».
Віце-прем'єр-міністр цифровий трансформації Михайло Федоров заявив, що у цьому році чиновники України задекларували 46 351 біткойн на 75 млрд грн.
«Або вони їх нафантазували, щоб потім виправдати свій кеш і відбілити гроші, або прогресивних і далекоглядних інвесторів у нас більше, ніж ми думали», - зазначив Федоров.
Так, 652 чиновника інвестували в криптовалюту.
14:03: Українські чиновники задекларували біткоіни на 75 млрд грн
13:43: Нема необхідності вводити тотальний локдаун в Україні - Шмигаль
10:51: Антимонопольний комітет відреагував на захмарні ціни на таксі у Києві
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