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Українські чиновники задекларували біткоіни на 75 млрд грн

Аня Мартинюк 07 квітня 2021, 14:03
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Українські чиновники задекларували біткоіни на 75 млрд грн

Стало відомо, скільки чиновників інвестували в криптовалюту. 

Новину передає «Преса України».

Віце-прем'єр-міністр цифровий трансформації Михайло Федоров заявив, що у цьому році чиновники України задекларували 46 351 біткойн на 75 млрд грн.

«Або вони їх нафантазували, щоб потім виправдати свій кеш і відбілити гроші, або прогресивних і далекоглядних інвесторів у нас більше, ніж ми думали», - зазначив Федоров.

Так, 652 чиновника інвестували в криптовалюту.

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