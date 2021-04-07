Нема необхідності вводити тотальний локдаун в Україні - Шмигаль

Аня Мартинюк 07 квітня 2021, 13:43

Проте ситуація може змінитися.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 7 квітня, прем'єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив на брифінгу, що адаптивний карантин ефективний і завдяки йому нема необхідності вводити в країні тотальний локдаун.

«За певним регіонам, після введення "червоного" рівня епідеміологічної небезпеки та відповідальності роботи місцевих органів, спостерігається стабільність ситуацій із поширенням коронавірусу», - заявив він.

Шмигаль нагадав, що тотальний локдаун можливий, якщо червоних областей буде 13.