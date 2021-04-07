Букеты - Теперь нет никаких ограничений

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Розы удивительно полезны и их легко выращивать, но они имеют репутацию «сложных» цветков. Все потому, что при выращивании в неправильной местности на них может повлиять плесень. Существует мнение, что кусты роз живут недолго. Это неправда.
Розы продолжают быть любимыми цветками многих людей в разных уголках мира. Как же наслаждаться розами как можно дольше?
10:51: Антимонопольний комітет відреагував на захмарні ціни на таксі у Києві
10:16: Україна зайняла перше місце в Європі за кількістю летальних випадків від ковіду
09:43: Словаччина звинуватила РФ у продажі «не тієї» вакцини проти коронавірусу
13:46: Підтверджено зв’язок між вакциною AstraZeneca та тромбозом
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