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Є ознаки порушення Закону України.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 7 квітня, стало відомо, що Антимонопольний комітет досліджує завищені ціни на таксі на тлі локдауну. Як відомо, служби таксі різко підняли ціни після введенням у Києві обмежень на користування громадським транспортом.
Голова Київського обласного територіального відділення Антимонопольного комітету України Олексій Хмельницький зазначив, що вартість проїзду у таксі зросла у два-три рази. Іноді поїздки можуть коштувати понад тисячу гривень.
В результаті Антимонопольний комітет отримав безліч скарг.
«Особливо вразила киян цінова політика таких компаній, як Убер, Болт і Ухил, які мають левову частку замовлень в Києві. Слід зазначити, що перші 2 компанії мають іноземне коріння і працюють через відповідні програми. Таку кількість скарг ми не можемо ігнорувати», - зазначив Хмельницький.
Він додав, що ситуація має ознаки порушень, передбачених частиною 3 статті 6 Закону України «Про захист економічної конкуренції» та частини 1 статті 13 Закону України «Про захист економічної конкуренції».
10:51: Антимонопольний комітет відреагував на захмарні ціни на таксі у Києві
10:16: Україна зайняла перше місце в Європі за кількістю летальних випадків від ковіду
09:43: Словаччина звинуватила РФ у продажі «не тієї» вакцини проти коронавірусу
13:46: Підтверджено зв’язок між вакциною AstraZeneca та тромбозом
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