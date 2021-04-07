Антимонопольний комітет відреагував на захмарні ціни на таксі у Києві

Аня Мартинюк 07 квітня 2021, 10:51

Є ознаки порушення Закону України.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 7 квітня, стало відомо, що Антимонопольний комітет досліджує завищені ціни на таксі на тлі локдауну. Як відомо, служби таксі різко підняли ціни після введенням у Києві обмежень на користування громадським транспортом.

Голова Київського обласного територіального відділення Антимонопольного комітету України Олексій Хмельницький зазначив, що вартість проїзду у таксі зросла у два-три рази. Іноді поїздки можуть коштувати понад тисячу гривень.

В результаті Антимонопольний комітет отримав безліч скарг.

«Особливо вразила киян цінова політика таких компаній, як Убер, Болт і Ухил, які мають левову частку замовлень в Києві. Слід зазначити, що перші 2 компанії мають іноземне коріння і працюють через відповідні програми. Таку кількість скарг ми не можемо ігнорувати», - зазначив Хмельницький.

Він додав, що ситуація має ознаки порушень, передбачених частиною 3 статті 6 Закону України «Про захист економічної конкуренції» та частини 1 статті 13 Закону України «Про захист економічної конкуренції».