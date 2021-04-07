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Та четверте у світі.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 7 квітня, стало відомо, що в Україні найбільший показник в Європі за кількістю смертей від коронавірусної інфекції. Нагадаємо, за минулу добу в країні померло 430 хворих. Варто зазначити, що це четвертий показник у світі.
Порівняльну таблицю представив портал Worldometers. Так, за показником смертності в Європі за Україною розмістилась Італія, де від коронавірусу за добу помер 421 чоловік. Закрила трійку Франція, де 6 квітня зафіксували 398 смертей.
Серед усіх країн світу вчора найбільшу добову кількість смертей зафіксували в Бразилії. На жаль, там вірус забрав життя 4 211 пацієнтів.
10:16: Україна зайняла перше місце в Європі за кількістю летальних випадків від ковіду
09:43: Словаччина звинуватила РФ у продажі «не тієї» вакцини проти коронавірусу
13:46: Підтверджено зв’язок між вакциною AstraZeneca та тромбозом
12:39: Авіакатастрофа українського літака в Ірані – Визначено 10 винуватців трагедії
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