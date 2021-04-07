Україна зайняла перше місце в Європі за кількістю летальних випадків від ковіду

Аня Мартинюк 07 квітня 2021, 10:16

Та четверте у світі.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 7 квітня, стало відомо, що в Україні найбільший показник в Європі за кількістю смертей від коронавірусної інфекції. Нагадаємо, за минулу добу в країні померло 430 хворих. Варто зазначити, що це четвертий показник у світі.

Порівняльну таблицю представив портал Worldometers. Так, за показником смертності в Європі за Україною розмістилась Італія, де від коронавірусу за добу помер 421 чоловік. Закрила трійку Франція, де 6 квітня зафіксували 398 смертей.

Серед усіх країн світу вчора найбільшу добову кількість смертей зафіксували в Бразилії. На жаль, там вірус забрав життя 4 211 пацієнтів.