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Україна зайняла перше місце в Європі за кількістю летальних випадків від ковіду

Аня Мартинюк 07 квітня 2021, 10:16
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Україна зайняла перше місце в Європі за кількістю летальних випадків від ковіду

Та четверте у світі. 

Новину передає «Преса України». 

Сьогодні, 7 квітня, стало відомо, що в Україні найбільший показник в Європі за кількістю смертей від коронавірусної інфекції. Нагадаємо, за минулу добу в країні померло 430 хворих. Варто зазначити, що це четвертий показник у світі.

Порівняльну таблицю представив портал Worldometers. Так, за показником смертності в Європі за Україною розмістилась Італія, де від коронавірусу за добу помер 421 чоловік. Закрила трійку Франція, де 6 квітня зафіксували 398 смертей.

Серед усіх країн світу вчора найбільшу добову кількість смертей зафіксували в Бразилії. На жаль, там вірус забрав життя 4 211 пацієнтів.

 

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