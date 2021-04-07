Словаччина звинуватила РФ у продажі «не тієї» вакцини проти коронавірусу

Аня Мартинюк 07 квітня 2021, 09:43

Мова йде про препарат «Супутник V».

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 7 квітня, стало відомо, що Словаччина отримала російську вакцину від коронавірусу «Супутник V», однак не схвалила її для використання.

У країні засумнівалися у тому, що це саме той «Супутник V», який раніше був схвалений авторитетним виданням The Lancet.

Словацька державний інститут контролю за лікарськими засобами наразі не рекомендує проводити вакцинацію цим препаратом, зазначивши, що наразі про нього надано недостатньо інформації. У МОЗ Словаччини така ж позиція.

Відомо, що інститут навіть не отримав усіх документів препарату.