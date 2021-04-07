В Україні почали діяти нові правила паркування авто

Аня Мартинюк 07 квітня 2021, 09:10

Стало відомо, як тепер паркуватимуться в Україні.

Новину передає «Преса України».

З вчорашнього дня, 6 квітня, в Україні набула чинності урядова постанова №294. Нею в країні змінюються правила паркування автомобілів.

Змінилося наступне: вартість за паркування на платних майданчиках визначатиметься органом місцевого самоврядування, інспектори з паркування зможуть контролювати дотримання правил паркування, лише оператори матимуть право обладнати майданчики для паркування на проїзній частині. Також майданчики для паркування повинні мати паркувальні автомати та відповідні інформаційні знаки.

Водії, які оплатили парковку, повинні розмістити під лобовим склом квитанцію. Серед іншого – на місцях для зупинки електрокарів не можуть зупинятися інші транспортні засоби.