В Україні зафіксували нові коронавірусні рекорди

Підтверджено зв’язок між вакциною AstraZeneca та тромбозом 13:46
Авіакатастрофа українського літака в Ірані – Визначено 10 винуватців трагедії 12:39
Степанов повідомив про дефіцит ліжок з кисневими апаратами 12:05
Хворій на коронавірус Лободі принесли нагороду прямо у ліжко 10:55
Необхідно вакцинувати 80% населення земної кулі – Радуцький 09:48
Степанов пообіцяв українцям плюс 10 мільйонів доз антикоронавірусної вакцин 08:32
Словенія призупинила вакцинацію препаратом AstraZeneca 14:07
Розкішне життя Авакова – За ніч в готелі міністр платить 3754 грн 11:35
400-1000 ггрн за поїздку – У Києві таксисти здивувати новими тарифами 11:01
Мендель заявила про існування «української російської мови» 10:18
У Китаї почали фіксувати різкий приріст хворих на коронавірус 09:06
За добу два рекорди по смертності і числу госпіталізацій.
Новину передає «Преса України».
Станом на 7 квітня у світі кількість хворих на коронавірус перевалила за 132 мільйони осіб. В Україні ж тим часом за минулу добу хворих побільшало на 15 415 осіб. Серед них 636 дітей і 437 медпрацівників.
На жаль, за минулу добу було зафіксовано 481 смерть від коронавірусу та 5 587 людей було госпіталізовано. Це чергові антирекорди.
15 415 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 07 квітня 2021 року. Зокрема,...Опубликовано Максим Степанов Вторник, 6 апреля 2021 г.
Глава МОЗ Максим Степанов уточнив, що за останні добу одужали 11 472 особи.
13:46: Підтверджено зв’язок між вакциною AstraZeneca та тромбозом
12:39: Авіакатастрофа українського літака в Ірані – Визначено 10 винуватців трагедії
12:05: Степанов повідомив про дефіцит ліжок з кисневими апаратами
10:55: Хворій на коронавірус Лободі принесли нагороду прямо у ліжко
Тільки зареєстровані користувачі можуть лишати коментарі.