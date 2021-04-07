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В Україні зафіксували нові коронавірусні рекорди

Аня Мартинюк 07 квітня 2021, 08:32
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В Україні зафіксували нові коронавірусні рекорди

За добу два рекорди по смертності і числу госпіталізацій.

Новину передає «Преса України».

Станом на 7 квітня у світі кількість хворих на коронавірус перевалила за 132 мільйони осіб. В Україні ж тим часом за минулу добу хворих побільшало на 15 415 осіб. Серед них 636 дітей і 437 медпрацівників.

На жаль, за минулу добу було зафіксовано 481 смерть від коронавірусу та 5 587 людей було госпіталізовано. Це чергові антирекорди.

15 415 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 07 квітня 2021 року. Зокрема,...

Опубликовано Максим Степанов Вторник, 6 апреля 2021 г.

Глава МОЗ Максим Степанов уточнив, що за останні добу одужали 11 472 особи. 

 

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