Українські АЗС змінили цінники

Аня Мартинюк 06 квітня 2021, 14:02

Стало відомо, на яких АЗС знизилися ціни на бензин.

Новину передає «Преса України».

Станом на 6 квітня АЗС України знизили ціни на бензин на 0,2-1,5 грн за літр. За даними Консалтингової групи «А-95», на АЗС Shell ціна бензину марки А-92 опустилась на 40 копійок за літр до 27,97 грн.

Бензин марки А-95 здешевів на 80 копійок за літр до 29,14 грн. Тим часом мережа АЗС Паралель знизила ціни на 1 грн та 1,5 грн за літр А-92 та А-95 відповідно. Ціни склали 29,30 грн та 29,80 грн за літр відповідно.