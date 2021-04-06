Українські АЗС змінили цінники

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Стало відомо, на яких АЗС знизилися ціни на бензин.
Новину передає «Преса України».
Станом на 6 квітня АЗС України знизили ціни на бензин на 0,2-1,5 грн за літр. За даними Консалтингової групи «А-95», на АЗС Shell ціна бензину марки А-92 опустилась на 40 копійок за літр до 27,97 грн.
Бензин марки А-95 здешевів на 80 копійок за літр до 29,14 грн. Тим часом мережа АЗС Паралель знизила ціни на 1 грн та 1,5 грн за літр А-92 та А-95 відповідно. Ціни склали 29,30 грн та 29,80 грн за літр відповідно.
13:46: Підтверджено зв’язок між вакциною AstraZeneca та тромбозом
12:39: Авіакатастрофа українського літака в Ірані – Визначено 10 винуватців трагедії
12:05: Степанов повідомив про дефіцит ліжок з кисневими апаратами
10:55: Хворій на коронавірус Лободі принесли нагороду прямо у ліжко
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