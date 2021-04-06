Підтверджено зв’язок між вакциною AstraZeneca та тромбозом

Аня Мартинюк 06 квітня 2021, 13:46

Препарат дійсно шкодить здоров’ю людини.

Новину передає «Преса України».

Представник Європейського агентства з лікарських засобів (EMA) зробив важливу заяву. За його словами, є зв’язок між антикоронавірусною вакциною AstraZeneca та тромбозому людей, які нею вакцинувалися.

Як повідомлялось раніше, ряд країн, зокрема Велика Британія, Норвегія, Грузія, Німеччина та інші, відмовилися від вакцини AstraZeneca після ряду летальних випадків. Деякі країни, такі як Нідерланди, Німеччина і Словенія, призупинили вакцинацію людей молодше 60 років.