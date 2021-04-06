Підтверджено зв’язок між вакциною AstraZeneca та тромбозом 13:46
Авіакатастрофа українського літака в Ірані – Визначено 10 винуватців трагедії 12:39
Степанов повідомив про дефіцит ліжок з кисневими апаратами 12:05
Хворій на коронавірус Лободі принесли нагороду прямо у ліжко 10:55
Необхідно вакцинувати 80% населення земної кулі – Радуцький 09:48
Степанов пообіцяв українцям плюс 10 мільйонів доз антикоронавірусної вакцин 08:32
Словенія призупинила вакцинацію препаратом AstraZeneca 14:07
Розкішне життя Авакова – За ніч в готелі міністр платить 3754 грн 11:35
400-1000 ггрн за поїздку – У Києві таксисти здивувати новими тарифами 11:01
Мендель заявила про існування «української російської мови» 10:18
У Китаї почали фіксувати різкий приріст хворих на коронавірус 09:06
Вперше у світі народився хлопчик з трьома статевими органами 13:26
Препарат дійсно шкодить здоров’ю людини.
Новину передає «Преса України».
Представник Європейського агентства з лікарських засобів (EMA) зробив важливу заяву. За його словами, є зв’язок між антикоронавірусною вакциною AstraZeneca та тромбозому людей, які нею вакцинувалися.
Як повідомлялось раніше, ряд країн, зокрема Велика Британія, Норвегія, Грузія, Німеччина та інші, відмовилися від вакцини AstraZeneca після ряду летальних випадків. Деякі країни, такі як Нідерланди, Німеччина і Словенія, призупинили вакцинацію людей молодше 60 років.
13:46: Підтверджено зв’язок між вакциною AstraZeneca та тромбозом
12:39: Авіакатастрофа українського літака в Ірані – Визначено 10 винуватців трагедії
12:05: Степанов повідомив про дефіцит ліжок з кисневими апаратами
10:55: Хворій на коронавірус Лободі принесли нагороду прямо у ліжко
Тільки зареєстровані користувачі можуть лишати коментарі.