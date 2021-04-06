В Україні 2500 гривневих мільйонерів

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Саме стільки українців задекларували дохід у 2020 році.
Новину передає «Преса України».
У Державній податковій службі України повідомили, що в Україні у минулому році 2,5 тисяч платників податків задекларували дохід у розмірі понад 1 млн грн.
Найбільше мільйонерів у Києві - 1024 особи, Дніпропетровській області - 196 осіб, Харківській області - 182 особи та Київській області - 155 осіб.
До слова, 19 осіб задекларували дохід понад 100 млн грн на загальну суму 4,8 млрд грн. У Києві найбільше таких осіб – 10.
13:46: Підтверджено зв’язок між вакциною AstraZeneca та тромбозом
12:39: Авіакатастрофа українського літака в Ірані – Визначено 10 винуватців трагедії
12:05: Степанов повідомив про дефіцит ліжок з кисневими апаратами
10:55: Хворій на коронавірус Лободі принесли нагороду прямо у ліжко
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