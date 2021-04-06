Українська  
Реєстрація Вхід  
RSS
App Store Google Play
Більше інформації
Реклама
Актуально
  • В Україні 2500 гривневих мільйонерів
  • 400-1000 ггрн за поїздку – У Києві таксисти здивувати новими тарифами
  • Для низки фізичних і юридичних осіб настала «чорна п’ятниця» - Зеленський

В Україні 2500 гривневих мільйонерів

Аня Мартинюк 06 квітня 2021, 13:15
Версія для друку
В Україні 2500 гривневих мільйонерів

Саме стільки українців задекларували дохід у 2020 році.

Новину передає «Преса України». 

У Державній податковій службі України повідомили, що в Україні у минулому році 2,5 тисяч платників податків задекларували дохід у розмірі понад 1 млн грн. 

Найбільше мільйонерів у Києві - 1024 особи, Дніпропетровській області - 196 осіб, Харківській області - 182 особи та Київській області - 155 осіб.

До слова, 19 осіб задекларували дохід понад 100 млн грн на загальну суму 4,8 млрд грн. У Києві найбільше таких осіб – 10.

Читайте також:

 

﻿
Останні новини
Більше інформації
Коментарі 0

Тільки зареєстровані користувачі можуть лишати коментарі.

Вибір редакції