В Україні 2500 гривневих мільйонерів

Аня Мартинюк 06 квітня 2021, 13:15

Саме стільки українців задекларували дохід у 2020 році.

Новину передає «Преса України».

У Державній податковій службі України повідомили, що в Україні у минулому році 2,5 тисяч платників податків задекларували дохід у розмірі понад 1 млн грн.

Найбільше мільйонерів у Києві - 1024 особи, Дніпропетровській області - 196 осіб, Харківській області - 182 особи та Київській області - 155 осіб.

До слова, 19 осіб задекларували дохід понад 100 млн грн на загальну суму 4,8 млрд грн. У Києві найбільше таких осіб – 10.