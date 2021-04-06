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Іран звинуватив 10 чиновників.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 6 квітня, стало відомо, що в Ірані звинуватив 10 чиновників в авіакатастрофі пасажирського літака МАУ під Тегераном. Нагадаємо, 8 січня 2020 року в авіакатастрофі загинули 176 людей.
Відповідну заяву випустив військовий прокурор Тегерана Голамаббас Торки. Відомо, що звинувачення 10 людям висунули після виходу остаточного звіту про збитий рейс №PS752. У документі зазначалось, що причиною трагедії стала людська помилка. А саме оператора системи ППО, в результаті чого в літак поцілили ракети іранських збройних сил. Слідство імен винуватців не озвучило. В результаті Іран стикнувся з міжнародною критикою.
12:39: Авіакатастрофа українського літака в Ірані – Визначено 10 винуватців трагедії
12:05: Степанов повідомив про дефіцит ліжок з кисневими апаратами
10:55: Хворій на коронавірус Лободі принесли нагороду прямо у ліжко
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08:32: Степанов пообіцяв українцям плюс 10 мільйонів доз антикоронавірусної вакцин
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