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Авіакатастрофа українського літака в Ірані – Визначено 10 винуватців трагедії

Аня Мартинюк 06 квітня 2021, 12:39
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Авіакатастрофа українського літака в Ірані – Визначено 10 винуватців трагедії

Іран звинуватив 10 чиновників.

Новину передає «Преса України». 

Сьогодні, 6 квітня, стало відомо, що в Ірані звинуватив 10 чиновників в авіакатастрофі пасажирського літака МАУ під Тегераном. Нагадаємо, 8 січня 2020 року в авіакатастрофі загинули 176 людей.

Відповідну заяву випустив військовий прокурор Тегерана Голамаббас Торки. Відомо, що звинувачення 10 людям висунули після виходу остаточного звіту про збитий рейс №PS752. У документі зазначалось, що причиною трагедії стала людська помилка. А саме оператора системи ППО, в результаті чого в літак поцілили ракети іранських збройних сил. Слідство імен винуватців не озвучило. В результаті Іран стикнувся з міжнародною критикою.

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