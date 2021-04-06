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Більша половина таких ліжок уже зайнята.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 6 квітня, міністр охорони здоров'я Максим Степанов виступив на щоденному брифінгу. Він заявив, що МОЗ уже збільшило до максимуму кількість ліжок, які можуть забезпечувати пацієнтів киснем.
Степанов уточнив, що таких ліжок в Україні 67 тисяч і 58% з них вже зайняті.
«У медустановах перебуває понад 47 тисяч хворих. Ми максимально збільшили кількість ліжок з киснем - до 67 тисяч. Це межа - збільшувати далі нікуди, адже інші хвороби не робили канікул», - прокоментував він.
Степанов нагадав, що корона вірусних хворих з кожним днем стає все більше.
12:39: Авіакатастрофа українського літака в Ірані – Визначено 10 винуватців трагедії
12:05: Степанов повідомив про дефіцит ліжок з кисневими апаратами
10:55: Хворій на коронавірус Лободі принесли нагороду прямо у ліжко
09:48: Необхідно вакцинувати 80% населення земної кулі – Радуцький
08:32: Степанов пообіцяв українцям плюс 10 мільйонів доз антикоронавірусної вакцин
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