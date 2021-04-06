Степанов повідомив про дефіцит ліжок з кисневими апаратами

Аня Мартинюк 06 квітня 2021, 12:05

Більша половина таких ліжок уже зайнята.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 6 квітня, міністр охорони здоров'я Максим Степанов виступив на щоденному брифінгу. Він заявив, що МОЗ уже збільшило до максимуму кількість ліжок, які можуть забезпечувати пацієнтів киснем.

Степанов уточнив, що таких ліжок в Україні 67 тисяч і 58% з них вже зайняті.

«У медустановах перебуває понад 47 тисяч хворих. Ми максимально збільшили кількість ліжок з киснем - до 67 тисяч. Це межа - збільшувати далі нікуди, адже інші хвороби не робили канікул», - прокоментував він.

Степанов нагадав, що корона вірусних хворих з кожним днем стає все більше.