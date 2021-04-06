Українська  
Реєстрація Вхід  
RSS
App Store Google Play
Більше інформації
Реклама
Актуально
  • 400-1000 ггрн за поїздку – У Києві таксисти здивувати новими тарифами
  • Для низки фізичних і юридичних осіб настала «чорна п’ятниця» - Зеленський
  • В Україні зафіксували добовий рекорд смертей від коронавірусу

Степанов повідомив про дефіцит ліжок з кисневими апаратами

Аня Мартинюк 06 квітня 2021, 12:05
Версія для друку
Степанов повідомив про дефіцит ліжок з кисневими апаратами

Більша половина таких ліжок уже зайнята.  

Новину передає «Преса України». 

Сьогодні, 6 квітня, міністр охорони здоров'я Максим Степанов виступив на щоденному брифінгу. Він заявив, що МОЗ уже збільшило до максимуму кількість ліжок, які можуть забезпечувати пацієнтів киснем.

Степанов уточнив, що таких ліжок в Україні 67 тисяч і 58% з них вже зайняті.

«У медустановах перебуває понад 47 тисяч хворих. Ми максимально збільшили кількість ліжок з киснем - до 67 тисяч. Це межа - збільшувати далі нікуди, адже інші хвороби не робили канікул», - прокоментував він.

Степанов нагадав, що корона вірусних хворих з кожним днем стає все більше.

Читайте також:

 

﻿
Останні новини
Більше інформації
Коментарі 0

Тільки зареєстровані користувачі можуть лишати коментарі.

Вибір редакції