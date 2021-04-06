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В аеропорту Києва екстрено сів літак

Аня Мартинюк 06 квітня 2021, 11:33
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В аеропорту Києва екстрено сів літак

У повітряного судна відмовив правий двигун.  

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 6 квітня, стало відомо, що в аеропорту Київ імені Ігоря Сікорського екстрено сів літак авіакомпанії Мотор Січ. У повітряного судна відмовив двигун. На борту було 29 осіб. Обійшлось без постраждалих. Подія мала місце 5 квітня ввечері.

Літак Ан-140 здійснював рейс Мінськ-Запоріжжя. Відомо, що двигун у літака відмовив  приблизно через півгодини після злету. Причину відмови двигуна встановлюють фахівці.

 

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