В аеропорту Києва екстрено сів літак

Аня Мартинюк 06 квітня 2021, 11:33

У повітряного судна відмовив правий двигун.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 6 квітня, стало відомо, що в аеропорту Київ імені Ігоря Сікорського екстрено сів літак авіакомпанії Мотор Січ. У повітряного судна відмовив двигун. На борту було 29 осіб. Обійшлось без постраждалих. Подія мала місце 5 квітня ввечері.

Літак Ан-140 здійснював рейс Мінськ-Запоріжжя. Відомо, що двигун у літака відмовив приблизно через півгодини після злету. Причину відмови двигуна встановлюють фахівці.