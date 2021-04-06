Хворій на коронавірус Лободі принесли нагороду прямо у ліжко

Аня Мартинюк 06 квітня 2021, 10:55

Вона стала кращою співачкою року у РФ.

Новину передає «Преса України».

Відома співачка Світлана Лобода, яка відмінила концерти через те, що захворіла на коронавірус, наразі відпочиває вдома. На своїй сторінці у соцмережі вона зазначила, працює, не встаючи з ліжка.

Зірка додала фото, на якому позує з нагородою «ЖАРА music awards». Лободу визнали кращою співачкою року у РФ.

«Мені дуже шкода, що ми не змогли показати номер, який так довго готували для вас, але впевнена, що попереду нас чекають найяскравіші прем'єри і незабутні зустрічі», - написала вона.

До слова, статуетку замість Лободи отримувала її продюсер Нателла Крапівіна.