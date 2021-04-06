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Вона стала кращою співачкою року у РФ.
Новину передає «Преса України».
Відома співачка Світлана Лобода, яка відмінила концерти через те, що захворіла на коронавірус, наразі відпочиває вдома. На своїй сторінці у соцмережі вона зазначила, працює, не встаючи з ліжка.
Зірка додала фото, на якому позує з нагородою «ЖАРА music awards». Лободу визнали кращою співачкою року у РФ.
«Мені дуже шкода, що ми не змогли показати номер, який так довго готували для вас, але впевнена, що попереду нас чекають найяскравіші прем'єри і незабутні зустрічі», - написала вона.
До слова, статуетку замість Лободи отримувала її продюсер Нателла Крапівіна.
10:55: Хворій на коронавірус Лободі принесли нагороду прямо у ліжко
09:48: Необхідно вакцинувати 80% населення земної кулі – Радуцький
08:32: Степанов пообіцяв українцям плюс 10 мільйонів доз антикоронавірусної вакцин
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