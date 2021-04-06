В Україні понад 13 тисяч нових випадків коронавірусу

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430 пацієнтів померли.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 6 квітня, міністр МОЗ Максим Степанов повідомив, що за минулу добу в Україні виявили 13 276 нових хворих на коронавірус. Найбільше нових випадків фіксували в Одеській області –1436, Києві – 1432.
Минулої доби госпіталізували 2545 осіб. На жаль, летальних випадків 430 осіб. Разом з тим 10 240 осіб одужали.
Варто зазначити, що за добу в Україні провели 91 978 тестувань на коронавірус.
10:55: Хворій на коронавірус Лободі принесли нагороду прямо у ліжко
09:48: Необхідно вакцинувати 80% населення земної кулі – Радуцький
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