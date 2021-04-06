В Україні понад 13 тисяч нових випадків коронавірусу

Аня Мартинюк 06 квітня 2021, 10:25

430 пацієнтів померли.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 6 квітня, міністр МОЗ Максим Степанов повідомив, що за минулу добу в Україні виявили 13 276 нових хворих на коронавірус. Найбільше нових випадків фіксували в Одеській області –1436, Києві – 1432.

Минулої доби госпіталізували 2545 осіб. На жаль, летальних випадків 430 осіб. Разом з тим 10 240 осіб одужали.

Варто зазначити, що за добу в Україні провели 91 978 тестувань на коронавірус.