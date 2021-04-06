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Необхідно вакцинувати 80% населення земної кулі – Радуцький

Аня Мартинюк 06 квітня 2021, 09:48
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Необхідно вакцинувати 80% населення земної кулі – Радуцький

Українців він пропонує вакцинувати раз в рік. 

Новину передає «Преса України».

Глава комітету Верховної Ради з питань охорони здоров'я Михайло Радуцький вважає, що необхідно вакцинувати від коронавірусу 80% населення земної кулі, а українцям радить вакцинуватися раз в рік, як від грипу.

Відповідна заява прозвучала в інтерв'ю для "РБК-Україна".

«Єдине, що я б хотів сказати - у нас нова реальність не тільки з локдаунами, у нас нова реальність і з вакцинацією. Ми вже звикли, що раз на рік потрібно вакцинуватися від грипу, і мій прогноз, що раз на рік тепер потрібно буде вакцинуватися від Covid-19. Це ще одна причина світової війни за ринок», - прокоментував він.

Радуцький додав, що вакцини проти коронавірусу AstraZeneca, Pfizer і Sinovac працюють.

 

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