Українська  
Реєстрація Вхід  
RSS
App Store Google Play
Більше інформації
Реклама
Актуально
  • 400-1000 ггрн за поїздку – У Києві таксисти здивувати новими тарифами
  • Для низки фізичних і юридичних осіб настала «чорна п’ятниця» - Зеленський
  • В Україні зафіксували добовий рекорд смертей від коронавірусу

Росія стягнула високотехнологічну зброю в Арктику

Аня Мартинюк 06 квітня 2021, 09:07
Версія для друку
Росія стягнула високотехнологічну зброю в Арктику

Про це повідомило видання CNN.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 6 квітня, стало відомо, що Росія стягнула безпрецедентну кількість військової техніки в Арктику. Доказом цього є супутникові знімки.

Відомо, що знімки для журналістів CNN передала компанія космічних технологій Maxar. Серед розміщеної зброї — винищувачі “МиГ-31”, торпеди “Посейдон”.

Високопоставлений чиновник Держдепартаменту на умовах анонімності повідомив CNN, що Росія «явно кидає військовий виклик в Арктиці». За його словами, Москва займається переобладнанням старих баз часів холодної війни та будує нові об’єкти. А саме неподалік Мурманська.

Читайте також:

 

﻿
Останні новини
Більше інформації
Коментарі 0

Тільки зареєстровані користувачі можуть лишати коментарі.

Вибір редакції