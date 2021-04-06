Росія стягнула високотехнологічну зброю в Арктику

Аня Мартинюк 06 квітня 2021, 09:07

Про це повідомило видання CNN.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 6 квітня, стало відомо, що Росія стягнула безпрецедентну кількість військової техніки в Арктику. Доказом цього є супутникові знімки.

Відомо, що знімки для журналістів CNN передала компанія космічних технологій Maxar. Серед розміщеної зброї — винищувачі “МиГ-31”, торпеди “Посейдон”.

Високопоставлений чиновник Держдепартаменту на умовах анонімності повідомив CNN, що Росія «явно кидає військовий виклик в Арктиці». За його словами, Москва займається переобладнанням старих баз часів холодної війни та будує нові об’єкти. А саме неподалік Мурманська.