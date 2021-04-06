Росія стягнула високотехнологічну зброю в Арктику

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Про це повідомило видання CNN.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 6 квітня, стало відомо, що Росія стягнула безпрецедентну кількість військової техніки в Арктику. Доказом цього є супутникові знімки.
Відомо, що знімки для журналістів CNN передала компанія космічних технологій Maxar. Серед розміщеної зброї — винищувачі “МиГ-31”, торпеди “Посейдон”.
Високопоставлений чиновник Держдепартаменту на умовах анонімності повідомив CNN, що Росія «явно кидає військовий виклик в Арктиці». За його словами, Москва займається переобладнанням старих баз часів холодної війни та будує нові об’єкти. А саме неподалік Мурманська.
09:48: Необхідно вакцинувати 80% населення земної кулі – Радуцький
08:32: Степанов пообіцяв українцям плюс 10 мільйонів доз антикоронавірусної вакцин
14:07: Словенія призупинила вакцинацію препаратом AstraZeneca
11:35: Розкішне життя Авакова – За ніч в готелі міністр платить 3754 грн
11:01: 400-1000 ггрн за поїздку – У Києві таксисти здивувати новими тарифами
10:18: Мендель заявила про існування «української російської мови»
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