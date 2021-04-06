Українська  
Реєстрація Вхід  
RSS
App Store Google Play
Більше інформації
Реклама
Актуально
  • 400-1000 ггрн за поїздку – У Києві таксисти здивувати новими тарифами
  • Для низки фізичних і юридичних осіб настала «чорна п’ятниця» - Зеленський
  • В Україні зафіксували добовий рекорд смертей від коронавірусу

Степанов пообіцяв українцям плюс 10 мільйонів доз антикоронавірусної вакцин

Аня Мартинюк 06 квітня 2021, 08:32
Версія для друку
Степанов пообіцяв українцям плюс 10 мільйонів доз антикоронавірусної вакцин

Буде укладено новий контракт. 

Новину передає «Преса України».

Стало відомо, що очільник МОЗ Максим Степанов анонсував закупівлю додаткових 10 мільйонів доз вакцини від коронавірусу. А саме у найближчий час.

Відповідна заява прозвучала в ефірі ток-шоу «Свобода слова».

«У найближчі дні ми оголосимо про контрактування ще як мінімум 10 мільйонів доз вакцини. І мова йде про вакцини, які будуть поставлені протягом 2021 року», - запевнив міністр.

Він додав, що Україна має контракт на 22 мільйони доз вакцин.

Читайте також:

 

﻿
Останні новини
Більше інформації
Коментарі 0

Тільки зареєстровані користувачі можуть лишати коментарі.

Вибір редакції