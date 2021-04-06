Степанов пообіцяв українцям плюс 10 мільйонів доз антикоронавірусної вакцин

Аня Мартинюк 06 квітня 2021, 08:32

Буде укладено новий контракт.

Новину передає «Преса України».

Стало відомо, що очільник МОЗ Максим Степанов анонсував закупівлю додаткових 10 мільйонів доз вакцини від коронавірусу. А саме у найближчий час.

Відповідна заява прозвучала в ефірі ток-шоу «Свобода слова».

«У найближчі дні ми оголосимо про контрактування ще як мінімум 10 мільйонів доз вакцини. І мова йде про вакцини, які будуть поставлені протягом 2021 року», - запевнив міністр.

Він додав, що Україна має контракт на 22 мільйони доз вакцин.