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Все через тромбоз.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 5 квітня, стало відомо, що Словенія слідом Нідерландами тимчасово призупинила вакцинацію від коронавірусу препаратом AstraZeneca. А саме пацієнтів молодше 60 років.
У МОЗ Словенії очікують на результати дослідження щодо утворенням тромбів у вакцинованих людей.
14:07: Словенія призупинила вакцинацію препаратом AstraZeneca
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