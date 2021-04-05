Словенія призупинила вакцинацію препаратом AstraZeneca

Аня Мартинюк 05 квітня 2021, 14:07

Все через тромбоз.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 5 квітня, стало відомо, що Словенія слідом Нідерландами тимчасово призупинила вакцинацію від коронавірусу препаратом AstraZeneca. А саме пацієнтів молодше 60 років.

У МОЗ Словенії очікують на результати дослідження щодо утворенням тромбів у вакцинованих людей.