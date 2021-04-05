Розкішне життя Авакова – За ніч в готелі міністр платить 3754 грн

Аня Мартинюк 05 квітня 2021, 11:35

За рік він не скупиться витратити на ночівлю в готелі 1,4 млн грн.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 5 квітня, стало відомо, що міністр МВС Арсен Аваков орендує номер люкс в готелі «Київ», який обходиться в 3 754 грн на добу. Тобто майже 1,4 млн грн на рік. Як відомо, на своїй посаді Аваков отримує 692 287 гривень на рік.

Варто зазначити, що нерухомості та автомобілів Аваков не декларує. До слова, площа номеру в готелі 77,6 м2.