400-1000 ггрн за поїздку – У Києві таксисти здивувати новими тарифами

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Усе через локдаун.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 5 квітня, стало відомо, що у столиці України під час локдауну різко піднялися ціни на послуги таксі. Як відомо, громадський транспорт від сьогодні доступний лише для власників спецперепусток.
За словами журналістів, вартість поїздки на таксі з лівого берега на правий станом на 08:00 коштує понад 400 гривень. Раніше кияни та гості міста могли подолати цю відстань на таксі за 150-200 гривень.
Для прикладу, ціна в таксі "Ухил" приблизно за тим же маршрутом коштує від 397 гривень за стандарт до 537 грн за бізнес. Таксі "Bolt" пропонує трохи вигіднішу поїздку за 392 гривні. Виїхати з передмістя на Uber обійдеться в близько 1000 гривень.
Тим часом у Мережі люди жаліються на такий хід подій.
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