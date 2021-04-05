Українська  
Реєстрація Вхід  
RSS
App Store Google Play
Більше інформації
Реклама
Актуально
  • 400-1000 ггрн за поїздку – У Києві таксисти здивувати новими тарифами
  • Для низки фізичних і юридичних осіб настала «чорна п’ятниця» - Зеленський
  • В Україні зафіксували добовий рекорд смертей від коронавірусу

Мендель заявила про існування «української російської мови»

Аня Мартинюк 05 квітня 2021, 10:18
Версія для друку
Мендель заявила про існування «української російської мови»

Також вона закликала демонополізувати російську мову. 

Новину передає «Преса України».

Прес-секретар українського президента Володимира Зеленського Юлія Мендель дала інтерв’ю телеканалу «Дім». У ньому вона заявила, що Росія не має монополії на володіння російською мовою. За словами 34-річної Мендель, існує «українська російська мова», яку вона вважає частиною культурного розмаїття країни.

«І нам пора давно самим демонополізувати російську мову. І голосно заявити, що в Україні є українська російська мова», - додала вона.

Мендель підкреслила, що українська мова має бути захищеною, а також люди повинні бути захищені, не залежно від того, яку мову вони використовують у побуті.

Читайте також:

  • Озвучена червнева зарплата Юлії Мендель
  • Мендель за рік стала мільйонеркою
 

 

﻿
Останні новини
Більше інформації
Коментарі 0

Тільки зареєстровані користувачі можуть лишати коментарі.

Вибір редакції