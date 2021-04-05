Мендель заявила про існування «української російської мови»

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Також вона закликала демонополізувати російську мову.
Новину передає «Преса України».
Прес-секретар українського президента Володимира Зеленського Юлія Мендель дала інтерв’ю телеканалу «Дім». У ньому вона заявила, що Росія не має монополії на володіння російською мовою. За словами 34-річної Мендель, існує «українська російська мова», яку вона вважає частиною культурного розмаїття країни.
«І нам пора давно самим демонополізувати російську мову. І голосно заявити, що в Україні є українська російська мова», - додала вона.
Мендель підкреслила, що українська мова має бути захищеною, а також люди повинні бути захищені, не залежно від того, яку мову вони використовують у побуті.
11:01: 400-1000 ггрн за поїздку – У Києві таксисти здивувати новими тарифами
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