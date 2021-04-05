Мендель заявила про існування «української російської мови»

Аня Мартинюк 05 квітня 2021, 10:18

Також вона закликала демонополізувати російську мову.

Новину передає «Преса України».

Прес-секретар українського президента Володимира Зеленського Юлія Мендель дала інтерв’ю телеканалу «Дім». У ньому вона заявила, що Росія не має монополії на володіння російською мовою. За словами 34-річної Мендель, існує «українська російська мова», яку вона вважає частиною культурного розмаїття країни.

«І нам пора давно самим демонополізувати російську мову. І голосно заявити, що в Україні є українська російська мова», - додала вона.

Мендель підкреслила, що українська мова має бути захищеною, а також люди повинні бути захищені, не залежно від того, яку мову вони використовують у побуті.