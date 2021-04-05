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В Україні понад 10 тисяч нових хворих на коронавірус

Аня Мартинюк 05 квітня 2021, 09:40
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В Україні понад 10 тисяч нових хворих на коронавірус

Позитивної динаміки в Україні поки не спостерігається.  

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 5 квітня, міністр Максим Степанов повідомив, що за минулу добу кількість хворих на коронавірус в Україні збільшилась на 10 179 людей. З них 431 дитина та 152 медпрацівники.

Летальних випадків було зафіксовано 254. 

«Здійснено тестувань за добу – 34 666 (зокрема методом ПЛР – 21 963, методом ІФА – 4 574, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 8 129)», - уточнив міністр.

10 179 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 05 квітня 2021 року. Зокрема,...

Опубликовано Максим Степанов Воскресенье, 4 апреля 2021 г.

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