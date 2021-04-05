В Україні понад 10 тисяч нових хворих на коронавірус

У Китаї почали фіксувати різкий приріст хворих на коронавірус 09:06
Вперше у світі народився хлопчик з трьома статевими органами 13:26
Результати виборів на дільниці в Івано-Франківську визнали недійсними 13:08
Кабмін спрогнозував різке зменшення пенсії через 30 років 12:38
У Маріуполі намагались вкрасти антикоронавірусну вакцину 10:55
У Нідерландах не вакцинуватимуть людей до 60 років препаратом AstraZeneca 10:18
Для низки фізичних і юридичних осіб настала «чорна п’ятниця» - Зеленський 09:41
Мін'юст дав добро автоматичному арешту рахунки всіх боржників 09:06
НСЖУ закликав владу надати підтримку друкованим ЗМІ України 13:26
На тлі пандемії статки світових багатіїв перевищили $4 трлн 12:47
Біля українського кордону помітили російські вертольоти 11:28
Позитивної динаміки в Україні поки не спостерігається.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 5 квітня, міністр Максим Степанов повідомив, що за минулу добу кількість хворих на коронавірус в Україні збільшилась на 10 179 людей. З них 431 дитина та 152 медпрацівники.
Летальних випадків було зафіксовано 254.
«Здійснено тестувань за добу – 34 666 (зокрема методом ПЛР – 21 963, методом ІФА – 4 574, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 8 129)», - уточнив міністр.
10 179 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 05 квітня 2021 року. Зокрема,...Опубликовано Максим Степанов Воскресенье, 4 апреля 2021 г.
Найбільше нових випадків захворювання у Харківській області – 1155 хворих.
09:06: У Китаї почали фіксувати різкий приріст хворих на коронавірус
08:30: LG покидає ринок смартфонів
13:26: Вперше у світі народився хлопчик з трьома статевими органами
13:08: Результати виборів на дільниці в Івано-Франківську визнали недійсними
12:38: Кабмін спрогнозував різке зменшення пенсії через 30 років
Тільки зареєстровані користувачі можуть лишати коментарі.