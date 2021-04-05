У Китаї почали фіксувати різкий приріст хворих на коронавірус

Аня Мартинюк 05 квітня 2021, 09:06

За добу захворіло всього 32 людини.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 5 квітня, стало відомо, що у Китаї зафіксували рекордний за останні два місяці приріст хворих на коронавірус. Так, за добу в країні виявили 32 хворих.

Про це повідомив Держкомітет охорони здоров'я КНР.

«З нових пацієнтів з Covid-19 17 прибули з-за кордону, а 15 заразилися всередині країни (в місті Жуйлі межує з М'янмою, Лаосом і В'єтнамом південній провінції Юньнань). Нових смертельних випадків не зафіксовано», - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, з початку пандемії у Китаї зафіксували 101 861 хворого на коронавірус. З них 4841 летальний випадок.