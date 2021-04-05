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LG покидає ринок смартфонів

Аня Мартинюк 05 квітня 2021, 08:30
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LG покидає ринок смартфонів

Протягом 6 років цей бізнес був для компанії не вигідним.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 5 квітня, стало відомо, що ринок смартфонів неочікувано покидає південнокорейська компанія LG. Так, компанія не витримала конкуренції і припиняє виробництво телефонів.

Відповідну новину випустило агентство Yonhap, посилаючись на представників LG Electronics Inc. Остаточний вихід з ринку запланований на 31 липня 2021 року.

Експерти тим часом відзначили, що мобільний бізнес був для LG збитковим впродовж останнніх шести років.

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