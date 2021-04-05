LG покидає ринок смартфонів

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Протягом 6 років цей бізнес був для компанії не вигідним.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 5 квітня, стало відомо, що ринок смартфонів неочікувано покидає південнокорейська компанія LG. Так, компанія не витримала конкуренції і припиняє виробництво телефонів.
Відповідну новину випустило агентство Yonhap, посилаючись на представників LG Electronics Inc. Остаточний вихід з ринку запланований на 31 липня 2021 року.
Експерти тим часом відзначили, що мобільний бізнес був для LG збитковим впродовж останнніх шести років.
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