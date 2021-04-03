В Італії стартував великодній локдаун

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Італія бореться з третьою хвилею коронавірусної пандемії.
Новину передає «Преса України».
Від сьогодні, 3 квітня, в Італії діє триденний локдаун. Його ще назвали великоднім. За даними ВВС, наразі всі регіони країни перебувають у «червоній зоні», в якій діють найжорстокіші правила. Магазини, де не продають товари першої необхідності, закрили, а кафе працюють «на виніс».
Тим не менше, церкви залишаються відкритими.
В країні наразі борються з третьою хвилею епідемії коронавірусу. Після трьохденного локдауну країна буде у «помаранчевій» або «червоній» зоні.
13:26: Вперше у світі народився хлопчик з трьома статевими органами
13:08: Результати виборів на дільниці в Івано-Франківську визнали недійсними
12:38: Кабмін спрогнозував різке зменшення пенсії через 30 років
10:55: У Маріуполі намагались вкрасти антикоронавірусну вакцину
10:18: У Нідерландах не вакцинуватимуть людей до 60 років препаратом AstraZeneca
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