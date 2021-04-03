В Італії стартував великодній локдаун

Аня Мартинюк 03 квітня 2021, 13:57

Італія бореться з третьою хвилею коронавірусної пандемії.

Новину передає «Преса України».

Від сьогодні, 3 квітня, в Італії діє триденний локдаун. Його ще назвали великоднім. За даними ВВС, наразі всі регіони країни перебувають у «червоній зоні», в якій діють найжорстокіші правила. Магазини, де не продають товари першої необхідності, закрили, а кафе працюють «на виніс».

Тим не менше, церкви залишаються відкритими.

В країні наразі борються з третьою хвилею епідемії коронавірусу. Після трьохденного локдауну країна буде у «помаранчевій» або «червоній» зоні.