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В Італії стартував великодній локдаун

Аня Мартинюк 03 квітня 2021, 13:57
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В Італії стартував великодній локдаун

Італія бореться з третьою хвилею коронавірусної пандемії. 

Новину передає «Преса України». 

Від сьогодні, 3 квітня, в Італії діє триденний локдаун. Його ще назвали великоднім. За даними ВВС, наразі всі регіони країни перебувають у «червоній зоні», в якій діють найжорстокіші правила. Магазини, де не продають товари першої необхідності, закрили, а кафе працюють «на виніс».

Тим не менше, церкви залишаються відкритими.

В країні наразі борються з третьою хвилею епідемії коронавірусу. Після трьохденного локдауну країна буде у «помаранчевій» або «червоній» зоні.

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