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Хлопчик народився в Іракському Курдистані.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 3 квітня, стало відомо, що у місті Духок, що в Іракському Курдистані, народився незвичний хлопчик. У дитини три пеніса. Це вперше в історії фіксують такий випадок. Рідкісний стан має назву трифаллія.
Про особливу дитину стало відомо лише через три місяці після її народження. Про це повідомляє International Journal of Surgery Case Reports. Відомо, що лишні статеві органи, які були недієздатними, видалили хірургічним шляхом.
13:26: Вперше у світі народився хлопчик з трьома статевими органами
13:08: Результати виборів на дільниці в Івано-Франківську визнали недійсними
12:38: Кабмін спрогнозував різке зменшення пенсії через 30 років
10:55: У Маріуполі намагались вкрасти антикоронавірусну вакцину
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09:41: Для низки фізичних і юридичних осіб настала «чорна п’ятниця» - Зеленський
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