Результати виборів на дільниці в Івано-Франківську визнали недійсними

Аня Мартинюк 03 квітня 2021, 13:08

Як відомо, на ній програв Василь Вірастюк.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 3 квітня, стало відомо, що на 3 виборчій дільниці в селі Манява в Івано-Франківську визнали вибори недійсними. Як відомо, за результатом підрахунку голосів там програв кандидат від президентської фракції «Слуга народу» Василь Вірастюк.

«При перерахунку втратили ще 46 бюлетенів, вгадайте за кого. Так, знову за Шевченка. Четвертий випадок за день, коли втрачають голоси. Всього Шевченко недорахували 116 + 100 + 47 + 46 = 309 голосів. Тим часом, розрив між Вірастюком та Шевченко зменшується . Зараз між ними всього 702 голоси! Опрацьовано 92,30% дільничних протоколів», - зазначено в повідомленні.

Нагадаємо, за місце в ВРУ окрім Вірастюка змагається представник від партії «За майбутнє» Олександр Шевченко.