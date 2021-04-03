Кабмін спрогнозував різке зменшення пенсії через 30 років

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У Мінсоцполітики порадили брати приклад з інших країн.
Новину передає «Преса України».
Міністр соціальної політики Марина Лазебна заявила, що через 30 років пенсії в Україні можуть знизитися майже вдвічі. За її словами, такий неоптимістичний хід подій можливий, якщо не впроваджувати накопичувальну пенсійну систему.
«Якщо не накопичувати і нічого не робити, то коефіцієнт заміщення в Україні через 30 років буде 18%. Зараз він близько 30%. Це - скільки становить наша пенсія по відношенню до заробітної плати. Це прогноз Світового банку. Тобто, наприклад, якщо зарплата 10 тисяч гривень, то пенсія - 1800 гривень», - уточнила вона.
За її словами, уряд вже «дотягує» солідарні пенсії. Марина Лазебна наголосила, що в 77 країнах накопичувальна система добре працює.
Тоді як в 77 країнах це працює", - підсумувала міністр. Нагадаємо, Мінсоцполітики разом з Верховною радою розробляють модель, за якою українці зможуть отримувати пенсію в розмірі 7 тисяч гривень. Такі виплати можливі для майбутніх поколінь при виході на накопичувальну систему.
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