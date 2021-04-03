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У Грузії людей колотимуть вакциною Sinopharm

Аня Мартинюк 03 квітня 2021, 11:58
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У Грузії людей колотимуть вакциною Sinopharm

Проти коронавірусної інфекції. 

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 3 квітня, стало  відомо, що Грузія отримала 100 тисяч доз вакцини від коронавірусу Sinopharm. Вакцина китайського виробництва.

Про це заявив заступниця глави Міністерства охорони здоров'я Грузії Тамара Габунія. Однак вводити препарат людям будуть лише після того, як він отримає авторизацію від ВООЗ.

«Ми очікуємо, що до середині квітня вакцина отримає авторизацію ВООЗ для невідкладного застосування», - заявила вона.

За її словами, Sinopharm вже використовують десятки країн.

  

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