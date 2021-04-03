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У Києві не доведеться платити за паркування авто

Аня Мартинюк 03 квітня 2021, 11:32
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У Києві не доведеться платити за паркування авто

А саме на час локдауну. 

Новину передає «Преса України».

Стало відомо, що з 5 квітня у Києві водіям авто не доведеться платити за парковку. Вона буде безкоштовною до кінця локдауну. Про це заявив мер Києва Віталій Кличко, виступаючи на брифінгу.

«З 5 квітня до завершення дії жорстких обмежень власники авто на території Києва звільняються від оплати за паркування на майданчиках комунального підприємства Кіевтрассервіс», - уточнив столичний мер.

Кличко наголосив, що цей захід вдарить по міському бюджеті.

 

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