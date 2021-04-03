У Києві не доведеться платити за паркування авто

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А саме на час локдауну.
Новину передає «Преса України».
Стало відомо, що з 5 квітня у Києві водіям авто не доведеться платити за парковку. Вона буде безкоштовною до кінця локдауну. Про це заявив мер Києва Віталій Кличко, виступаючи на брифінгу.
«З 5 квітня до завершення дії жорстких обмежень власники авто на території Києва звільняються від оплати за паркування на майданчиках комунального підприємства Кіевтрассервіс», - уточнив столичний мер.
Кличко наголосив, що цей захід вдарить по міському бюджеті.
10:55: У Маріуполі намагались вкрасти антикоронавірусну вакцину
10:18: У Нідерландах не вакцинуватимуть людей до 60 років препаратом AstraZeneca
09:41: Для низки фізичних і юридичних осіб настала «чорна п’ятниця» - Зеленський
09:06: Мін'юст дав добро автоматичному арешту рахунки всіх боржників
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