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Начебто для того, щоб уберегти від неї літніх людей.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 3 квітня, стало відомо, що в Маріуполі противники вакцинації проти коронавірусу викрали препарати, які мали вводити людям старше 80 років. Свій вчинок вони пояснили тим, що вакцина має на меті знищення населення похилого віку. Однак поліцейські вважають, що мета крадіжки – перепродаж препарату.
Відомо, що вакцину викрали з місцевого Центру первинної медико-санітарної допомоги №2. За даними місцевих ЗМІ, один із зловмисників прикинувся, що йому погано і відволік увагу медиків. Його співучасники забрали з медустанови препарати і спробували втекти на автомобілі Daewoo Lanos.. Їх затримали через 20 хвилин.
10:55: У Маріуполі намагались вкрасти антикоронавірусну вакцину
10:18: У Нідерландах не вакцинуватимуть людей до 60 років препаратом AstraZeneca
09:41: Для низки фізичних і юридичних осіб настала «чорна п’ятниця» - Зеленський
09:06: Мін'юст дав добро автоматичному арешту рахунки всіх боржників
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