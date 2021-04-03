У Нідерландах не вакцинуватимуть людей до 60 років препаратом AstraZeneca

Аня Мартинюк 03 квітня 2021, 10:18

Препарат не є безпечним.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 3 квітня, стало відомо, що Міністерство охорони здоров'я Нідерландів вирішило призупинити вакцинацію людей молодше 60 років препаратом від коронавірусу AstraZeneca. Так, в країні близько 10 000 осіб мали отримати цю вакцину.

Причина такого ходу подій - поява нових звітів агентства з моніторингу лікарських засобів Lareb. З’явилися нові підтвердження випадків тромбозу у людей після вакцинації.

«Це жінки від 25 до 65 років. У трьох пацієнтів була велика тромбоемболія легеневої артерії. Один помер, ще у одного був крововилив в мозок», – йдеться в повідомленні.

У компанії AstraZeneca тим часом заявили, що готові до діалогу з голландською владою.