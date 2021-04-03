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Для низки фізичних і юридичних осіб настала «чорна п’ятниця» - Зеленський

Аня Мартинюк 03 квітня 2021, 09:41
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Для низки фізичних і юридичних осіб настала «чорна п’ятниця» - Зеленський

Президент відзвітував про результати чергового засідання РНБО.

Новину передає «Преса України».

Президент України Володимир Зеленський зазначив на своїй сторінці у соцмережі, що після п’ятничного засідання РНБО, для низки фізичних і юридичних осіб настала «чорна п’ятниця». За словами лідера країни вперше в історії країни було запроваджено персональні санкції проти топової десятки контрабандистів.

«На виконання рішення РНБО від 19 лютого відбулося повернення стратегічного нафтопроводу, незаконно відчуженого у держави; також сьогодні було презентовано Центр протидії дезінформації, який уже розпочав свою роботу», - відзвітував президент.

Зеленський особливо наголосив, що Україна має підтримку міжнародних партнерів щодо ситуації на Донбасі. За його словами, підтвердженням цього є його розмова з президентом США Джо Байденом.

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