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А не лише за аліментами.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 3 квітня, стало відомо, що Мін'юст дозволив державним і приватним виконавцям накладати автоматизований арешт коштів абсолютно усіх боржників на банківських рахунках.
Так, автоматизований арешт передбачає отримання інформації про рахунки боржників в банках, накладення чи зняття арешту, прийняття їх до виконання банками.
Якщо виконавець арешту самостійно збирається накладати його на банківський рахунок, то для цього спочатку банку треба направити вимогу.
10:18: У Нідерландах не вакцинуватимуть людей до 60 років препаратом AstraZeneca
09:41: Для низки фізичних і юридичних осіб настала «чорна п’ятниця» - Зеленський
09:06: Мін'юст дав добро автоматичному арешту рахунки всіх боржників
13:26: НСЖУ закликав владу надати підтримку друкованим ЗМІ України
12:47: На тлі пандемії статки світових багатіїв перевищили $4 трлн
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