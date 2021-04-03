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Мін'юст дав добро автоматичному арешту рахунки всіх боржників

Аня Мартинюк 03 квітня 2021, 09:06
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Мін'юст дав добро автоматичному арешту рахунки всіх боржників

А не лише за аліментами.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 3 квітня, стало відомо, що Мін'юст дозволив державним і приватним виконавцям накладати автоматизований арешт коштів абсолютно усіх боржників на банківських рахунках.  

Так, автоматизований арешт передбачає отримання інформації про рахунки боржників в банках, накладення чи зняття арешту, прийняття їх до виконання банками.

Якщо виконавець арешту самостійно збирається накладати його на банківський рахунок, то для цього спочатку банку треба направити вимогу.

 

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