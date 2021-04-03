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В Україні понад 20 тисяч нових ковідних хворих

Аня Мартинюк 03 квітня 2021, 08:30
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В Україні понад 20 тисяч нових ковідних хворих

Відбувся значний приріст хворих.

Новину передає «Преса України».

2 квітня в Україні виявили 20 341 нового хворого на коронавірус. На жаль, за минулу добу померли 396 пацієнтів. Про це повідомив міністр МОЗ Максим Степанов. Відомо, що за добу одужали 9 166 осіб. Серед нових хворих 809 дітей та 473 медпрацівники.

Загальна кількість хворих з початку епідемії в Україні тепер сягає 1 731 971 чоловік.  

20 341 новий випадок коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 03 квітня 2021 року. Зокрема,...

Опубликовано Максим Степанов Пятница, 2 апреля 2021 г.

Найбільша кількість нових хворих була зафіксована у Києві - 2 053 особи. 

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