В Україні понад 20 тисяч нових ковідних хворих

Аня Мартинюк 03 квітня 2021, 08:30

Відбувся значний приріст хворих.

Новину передає «Преса України».

2 квітня в Україні виявили 20 341 нового хворого на коронавірус. На жаль, за минулу добу померли 396 пацієнтів. Про це повідомив міністр МОЗ Максим Степанов. Відомо, що за добу одужали 9 166 осіб. Серед нових хворих 809 дітей та 473 медпрацівники.

Загальна кількість хворих з початку епідемії в Україні тепер сягає 1 731 971 чоловік.

20 341 новий випадок коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 03 квітня 2021 року. Зокрема,... Опубликовано Максим Степанов Пятница, 2 апреля 2021 г.

Найбільша кількість нових хворих була зафіксована у Києві - 2 053 особи.