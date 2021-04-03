В Україні понад 20 тисяч нових ковідних хворих

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Відбувся значний приріст хворих.
Новину передає «Преса України».
2 квітня в Україні виявили 20 341 нового хворого на коронавірус. На жаль, за минулу добу померли 396 пацієнтів. Про це повідомив міністр МОЗ Максим Степанов. Відомо, що за добу одужали 9 166 осіб. Серед нових хворих 809 дітей та 473 медпрацівники.
Загальна кількість хворих з початку епідемії в Україні тепер сягає 1 731 971 чоловік.
20 341 новий випадок коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 03 квітня 2021 року. Зокрема,...Опубликовано Максим Степанов Пятница, 2 апреля 2021 г.
Найбільша кількість нових хворих була зафіксована у Києві - 2 053 особи.
09:06: Мін'юст дав добро автоматичному арешту рахунки всіх боржників
13:26: НСЖУ закликав владу надати підтримку друкованим ЗМІ України
12:47: На тлі пандемії статки світових багатіїв перевищили $4 трлн
11:28: Біля українського кордону помітили російські вертольоти
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