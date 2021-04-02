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На вихідних в Україні буде свіжо – синоптик

Аня Мартинюк 02 квітня 2021, 14:11
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На вихідних в Україні буде свіжо – синоптик

Свіжий прогноз представила Наталія Діденко. 

Новину передає «Преса України».

Український синоптик Наталія Діденко повідомила, що 3-4 квітня в Україні буде свіжо. У суботу температурний максимум становитиме +6+11 градусів, на Півдні та подекуди у центральних областях +10+13 градусів.

У неділю вночі подекуди 0-2 градусів морозу, вдень +6+12 градусів. Опади у вигляді дощу у суботу ймовірні на Сході та подекуди у західних областях, у Карпатах - з мокрим снігом. У неділю майже на всій території пройдуть невеликі дощі.

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