На вихідних в Україні буде свіжо – синоптик

Аня Мартинюк 02 квітня 2021, 14:11

Свіжий прогноз представила Наталія Діденко.

Новину передає «Преса України».

Український синоптик Наталія Діденко повідомила, що 3-4 квітня в Україні буде свіжо. У суботу температурний максимум становитиме +6+11 градусів, на Півдні та подекуди у центральних областях +10+13 градусів.

У неділю вночі подекуди 0-2 градусів морозу, вдень +6+12 градусів. Опади у вигляді дощу у суботу ймовірні на Сході та подекуди у західних областях, у Карпатах - з мокрим снігом. У неділю майже на всій території пройдуть невеликі дощі.