На вихідних в Україні буде свіжо – синоптик

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Свіжий прогноз представила Наталія Діденко.
Новину передає «Преса України».
Український синоптик Наталія Діденко повідомила, що 3-4 квітня в Україні буде свіжо. У суботу температурний максимум становитиме +6+11 градусів, на Півдні та подекуди у центральних областях +10+13 градусів.
У неділю вночі подекуди 0-2 градусів морозу, вдень +6+12 градусів. Опади у вигляді дощу у суботу ймовірні на Сході та подекуди у західних областях, у Карпатах - з мокрим снігом. У неділю майже на всій території пройдуть невеликі дощі.
13:26: НСЖУ закликав владу надати підтримку друкованим ЗМІ України
12:47: На тлі пандемії статки світових багатіїв перевищили $4 трлн
11:28: Біля українського кордону помітили російські вертольоти
10:16: У Німеччині не рекомендують людям до 60 років робити другу вакцину від коронавірусу
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