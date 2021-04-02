Аня Мартинюк 02 квітня 2021, 13:44

Колись він і сам був прихильником Порошенка.

Новину передає «Преса України».

Колишній відомий прихильник одіозного Петра Порошенка Олексій Арестович назвав "порохоботство" важкою хворобою. Навіть більше, він вважає її гіршою за Covid-19.

«Я перехворів важкою хворобою "порохоботства", ідеологічною позицією, якою продовжує хворіти шановний Олексій (Гончаренко - Ред.) і його колеги. Це важка хвороба, гірше Covid. Від неї треба позбавлятися», - заявив Арестович.

Речник української делегації в Тристоронньої контактній групі по Донбасу зробив відповідну заяву в ефірі ток-шоу «Право на владу».