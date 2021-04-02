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Колись він і сам був прихильником Порошенка.
Новину передає «Преса України».
Колишній відомий прихильник одіозного Петра Порошенка Олексій Арестович назвав "порохоботство" важкою хворобою. Навіть більше, він вважає її гіршою за Covid-19.
«Я перехворів важкою хворобою "порохоботства", ідеологічною позицією, якою продовжує хворіти шановний Олексій (Гончаренко - Ред.) і його колеги. Це важка хвороба, гірше Covid. Від неї треба позбавлятися», - заявив Арестович.
Речник української делегації в Тристоронньої контактній групі по Донбасу зробив відповідну заяву в ефірі ток-шоу «Право на владу».
13:26: НСЖУ закликав владу надати підтримку друкованим ЗМІ України
12:47: На тлі пандемії статки світових багатіїв перевищили $4 трлн
11:28: Біля українського кордону помітили російські вертольоти
10:16: У Німеччині не рекомендують людям до 60 років робити другу вакцину від коронавірусу
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